In kaum einem anderen Land der Welt ist das Vermögen so ungleich verteilt wie in Namibia. Während sich ein Teil der Bevölkerung ein annähernd europäisches Lebensniveau leisten kann, leben mehr als 40 Prozent der Menschen in krasser Armut. Die Kluft zwischen den Wohlhabenden und den Armen ist besonders in den ländlichen Gebieten ausgeprägt. Doch auch hier gibt es Hoffnung durch die Initiative OYETU und Frauen wie Caroline. Sie präsentiert stolz ihre handgefertigten Lederprodukte: Schmuck, Geldbörsen, Taschen und Sandalen, allesamt von höchster Qualität und Schönheit.