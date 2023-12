Mitten im Leben: Chancen für Kinder mit Behinderung

• Ausgehend von 5 Tagespflegeeinrichtungen in den ländlichen Provinzen Kompong Chhnang, Battambang und Kandal organisiert das Projekt Karuna Battambang ganzheitliche Hilfe für Kinder und Jugendliche mit Behinderung und deren Familien.



• Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Projekts durchbrechen die vielfach spürbare gesellschaftliche Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen, oft verursacht durch Aberglaube.



• Dank Sprach-, Lern- und Physiotherapie schulen und verbessern die Kinder und Jugendlichen ihre körperlichen und geistigen Fähigkeiten.



• Alltagstrainings öffnen den Weg in ein selbstständigeres, selbstbestimmtes Leben.



• Durch die Gründung von Elterngruppen, Dorfbesuche, Information von Lehrkräften Gemeindeverantwortlichen und Politik, holen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Projekts Menschen mit Behinderungen in die Mitte der Gesellschaft.



• Ziel ist es, Kindern, Jugendlichen und erwachsenen Menschen mit Behinderung in Kambodscha faire Chancen auf Bildung, Arbeit und gesellschaftliche Teilhabe zu geben – für ein Leben in Würde.



• Karuna Battambang ist 2017 aus der – über viele Jahre erfolgreich von MISEREOR geförderten – kirchlichen Initiative "New Humanity" entstanden und wird seit ihrer Gründung durch Misereor unterstützt.