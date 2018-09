Tumult, Chaos und Überraschungen

Show | Die versteckte Kamera - Janine Kunze in "Fack ju Göhte 3 ½" (7/10)

Ein Gymnasium in Süddeutschland hat sich in letzter Zeit regelrecht in eine No-Go-Area verwandelt. Hier werden Lehrer gemobbt, es wird geklaut und Eigentum zerstört. Und all das, weil niemand Geringeres als Janine Kunze die Schüler dazu angestiftet hat, um deren ahnungslosen Eltern mal so richtig einen Schrecken einzujagen.