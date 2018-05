Mit einer körperlichen oder geistigen Beeinträchtigung zu leben, stellt nicht nur Betroffene vor eine lebenslange Herausforderung, sondern in vielen Fällen auch ihr Umfeld. Das Gefühl, nicht so zu können, wie man denn am liebsten möchte, belastet vor allem seelisch. Oft führt es dazu, dass sich die Menschen in sich zurückkehren, sich selbst als Last empfinden und ein Stück Lebensqualität einbüßen. Sogenannte "Assistenzhunde" können das verhindern. Dunja Hayali ist selbst Hundebesitzerin und steht voller Überzeugung hinter den Helfern auf vier Pfoten.