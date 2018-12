Ein Assistenzhund für Robin

"Aus eigener Erfahrung weiß ich, wieviel einem ein Hund bedeuten kann. Meine Golden Retriever Hündin Emma ist fast immer an meiner Seite. Sie ist ein treuer Freund, ein Wegbegleiter, ein Zuhörer, ein Gedankenleser, ein Wesen, dass mich erdet. Sie ist ganz einfach das Beste, was mir in meinem Leben passiert ist,“ sagt die Moderatorin. Sie steht aus Überzeugung hinter dem Konzept der "Assistenzhunde" und möchte helfen die Arbeit von VITA fortzuführen und weiterzuentwickeln.