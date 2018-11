Ein neues Herz für Kinder wie Noah

Noah mit seinen Eltern und seiner Schwester Neele Quelle: ZDF

Die Eltern des herzkranken Jungen leben im Elternhaus neben der Klinik. Sie mussten ihre Jobs aufgeben, die große Schwester Neele lebt überwiegend bei der Oma. Für Noahs Eltern Delia und Markus war die Diagnose ein Schock. Sie merkten schnell, dass mit ihrem Sohn etwas nicht stimmt. Für seinen kommenden Geburtstag wollen die Eltern mit Noah endlich wieder an die frische Luft - ein kurzes Vergnügen für das Geburtstagskind, denn der Akku des Kunstherzens hält nur maximal 30 Minuten, daher sind Ausflüge nach draußen nur selten möglich. Dennoch versuchen Delia und Markus den tristen Krankenhausalltag für Noah so erträglich wie möglich zu gestalten. Delia: "Wir hoffen so sehr, dass Noah bald ein Spenderherz bekommt. Ihn so isoliert zu sehen macht uns sehr traurig!"