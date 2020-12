Helene Fischer kommt!

Helene Fischer

Quelle: ZDF/Michael Zargarinejad

Der spontane Auftritt kommt so überraschend, weil Helene sich in diesem Jahr eigentlich eine Auszeit nehmen und keine Auftritte absolvieren wollte. Doch für den guten Zweck, die Hilfe für Kinder in Deutschland und aller Welt, macht die Entertainerin eine Ausnahme. Und sie singt sogar zwei Lieder - eines davon gemeinsam mit Weltstar Andrea Bocelli!