Die Müllkinder von Guwahati

Viele Kinder arbeiten schon im Vorschulalter.

Arbeitende Kinder sind in Guwahati an vielen Orten zu finden: in Steinbrüchen, auf Müllkippen oder auch in Ziegelleien. Mit schlecht bezahlter, dreckiger Tagelöhnerarbeit kämpfen schon Kinder im Vorschulalter ums Überleben. Nachts finden viele von ihnen Zuflucht am Bahnhof von Guwahati – dort hausen und schlafen sie auf dem Bahnsteig oder in Verschlägen an den Schienen.