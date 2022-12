Die "Teppichkinder" von Indien

Radhika

Quelle: ZDF/Ein Herz für Kinder

Ein Haus oder eine Wohnung, also ein Zuhause mit vier Wänden, Küche, Toilette und Kinderzimmer - so etwas kennt Radhikas Familie nicht. Alle leben um einen großen Knüpfstuhl herum. Dieser ist mit einem Dach notdürftig überdeckt. Radhikas Schlafpritsche steht gleich neben ihrem Arbeitsplatz. Spielzeug, Fernseher, Internet, irgendwelche Dinge zum Spielen oder zur Zerstreuung - all das haben die "Teppichkinder" von Agra nicht. Radhikas Tag besteht aus Arbeit. Und ihr Tag beginnt weit vor Sonnenaufgang. Doch bevor sie Knoten um Knoten knüpft, hilft sie bei der Hausarbeit und füttert die Kühe. Für die harte Arbeit am Knüpfstuhl - oft über 12 bis 16 Stunden am Tag - bekommt ein Kind wie Radhika umgerechnet nur etwa einen Euro.