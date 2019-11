Hilfe für Kinder mit Handicap

Heinz Trebbin

Quelle: ZDF

"Es ist ein wunderbares Gefühl, all meine gesammelten Erfahrungen in Kombination mit unserem technischen Know How für qualifizierte Ausbildungen weitergeben zu dürfen", sagt Heinz Trebbin, der für seine außerordentlichen Verdienste 2012 mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet wurde. "Für mich ist es unheimlich wichtig, allen Menschen, egal ob arm oder reich, Hilfe leisten zu können und Prothesen zu fairen und erschwinglichen Preisen anzubieten." Trebbin war auch maßgeblich an der Entwicklung des "Niagara-Fußes" beteiligt, einer Beinprothese, die den hohen Belastungen, Sonneneinflüssen und der permanenten Feuchtigkeit in den Entwicklungsländern Stand hält - und preiswert herzustellen ist.