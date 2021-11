Schulspeisung für Tausende von Kindern

Mit ihrem Verein hat Christine Rottland ein einzigartiges Hilfsprojekt in Kenia geschaffen. Mit Helfern hat sie eine Schule und einen Kindergarten aufgebaut, ein Internat für Waisenkinder gegründet, ein kleines Krankenhaus mit medizinischen Geräten ausgerüstet und mit einer Häkelwerkstatt Arbeit für Hunderte Frauen geschaffen. Weit über 4000 Kinder an fünf Schulen verdanken ihr ein nahrhaftes Frühstück, denn in vielen Schulen in Kenia kommen die Kinder nach ihren langen Schulwegen hungrig in die Schule. Heute gibt es dank Christine Rottland eine bis dahin in der Region einzigartige Schulspeisung: kostenloser Frühstücksbrei! Ein Programm gegen den Hunger, das Christine Rottland mit Spenden aus Deutschland finanziert.