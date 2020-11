"Alle sind willkommen"

Lena Palm kommt aus Aachen, lebt und arbeitet seit fast sechs Jahren in Namibia, mitten im Armenviertel von Katutura. Sie widmet dort all ihre Energie verschiedenen Hilfsprojekten und studiert nebenbei soziale Arbeit in Windhoek. Ihr Verein vermittelt auch freiwillige Helfer aus Deutschland. In den Semesterferien hält sie an ihrer alten Schule in Deutschland Vorträge über ihre Arbeit in Namibia, damit die Schülerinnen und Schüler früh für das Thema Afrika sensibilisiert werden.