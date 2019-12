Ein Krankenhaus für die Armen

Dr. Klaus-Dieter John ist Chirurg und Dr. Martina John Kinderärztin. Das Ärztepaar hat alles riskiert und investiert und hört noch immer nicht auf. Sie reisen hunderttausende Kilometer, um mit unzähligen Vorträgen in mittlerweile 23 Ländern um Spenden zu werben und ihre Lebensgeschichte zu erzählen. Martina John ist Vollblut-Medizinerin – sie geht erst nach Hause, wenn alle Kinder im Krankenhaus versorgt sind. Nebenbei organisiert und leitet sie noch zahlreiche Kinderclubs. Hier spielt sie mit armen Kindern aus der Region, vermittelt ihnen medizinisches Grundwissen und spendet Trost. Auch eine moderne Schule haben die Beiden gebaut. Bildung liegt den beiden Medizinern sehr am Herzen. Klaus John: "Die medizinische Versorgung der Kinder ist natürlich wichtig, aber auch die Bildung ist für die Entwicklung der Kinder unerlässlich."



Der Glaube spielt für beide eine große Rolle. Es wird an jedem Morgen ein Gottesdienst gefeiert und mit den Patienten gebetet. Klaus John ist zudem Hobby-Schachspieler und Marathonläufer. Sein Eifer ist ungebrochen. Dr. John: "So lange wir können, machen wir weiter, mit Gottes Hilfe - für die Menschen in Peru."

Bildquelle: ZDF