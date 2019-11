Neue Therapiekonzepte für Kinder

Prof. Dr. Matthias Fischer leitet in der Uniklinik Köln die Experimentelle Kinderonkologie. Er sagt: "Die meisten Kinder werden geheilt, aber man ist doch nicht selten in einer Situation, wo konventionelle Therapien nicht so aussichtsreich sind. Für diese Kinder brauchen wir neuartige Therapien." Johannes B. Kerner besuchte ihn und seine Kollegen und informierte sich über deren Arbeit.