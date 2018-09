Warten auf den Regen - seit zwei Jahren!

Aber auch Brunnen werden gebaut – in Dörfern und Schulen. Um die größte Not zu lindern, liefern Tankerfahrzeuge im Auftrag der Caritas auch Trinkwasser in entlegene von Dürre geprägte Dörfer. Und es werden kostenlos Chlortabletten verteilt. Damit kann verschmutztes Wasser aufbereitet und gereinigt werden. Über 8.000 Familien erhalten Nahrungsmittelpakete. 15.000 Kinder in Internatsschulen werden mit Nahrungsmitteln unterstützt. Rund 180.000 Menschen werden in Nordkenia durch den Einsatz der Caritas und ihrer Partnerorganisation insgesamt erreicht.