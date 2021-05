Heimliche Helden vom 13. Juni 2021

Die Sendung erzählt die Geschichte von Menschen, die aus ihrer Alltagsroutine ausbrechen, um einen Traum zu verwirklichen. Aber sie tun das nicht für sich, sondern für diejenigen, die sie am meisten lieben. Ohne dass diese es mitbekommen, trainieren die Held*innen über Wochen und erlernen etwas, das ihnen bislang niemand zugetraut hätte. In einem emotionalen Finale überraschen sie dann ihre Liebsten und sorgen für Staunen, Rührung und große Freude.



Das größte Glück auf Erden liegt für Thomas (60) definitiv nicht auf dem Rücken der Pferde. Ganz anders geht es seiner Frau Felicitas (46), die nicht nur ein eigenes Pferd besitzt, sondern auch so gerne ihre große Leidenschaft mit ihrem Mann teilen würde. Thomas möchte für seine Frau nun die Angst vor Pferden verlieren – und nicht nur das, er möchte sogar reiten lernen. Kein einfaches Unterfangen, wenn man sich dem Tier nicht einmal auf eine Armlänge nähern möchte.



Christina (31) wiederum hat unbändige Flugangst, was ihr eine langersehnte Reise mit der Familie vollkommen unmöglich macht. Doch sie möchte die Panik endlich überwinden und setzt sich dabei ein sportliches Ziel: Binnen 24 Stunden soll es ihr möglich sein, in einem Flugzeug angstfrei abzuheben. Giovanni weicht ihr dabei nicht von der Seite.



Beide "Heimlichen Helden" können bei ihren großen Herausforderung immer auf ihren Begleiter Giovanni Zarrella zählen. Mit großem Einfühlungsvermögen unterstützt er sie und motiviert, wenn es mal wieder besonders mühsam wird. Und außerdem sorgt er dafür, dass die Überraschungsaktionen zu wahrhaft unvergesslichen Erlebnissen werden.