Heimliche Helden vom 16. Mai 2021

Die Sendung erzählt die Geschichte von Menschen, die aus ihrer Alltagsroutine ausbrechen, um einen Traum zu verwirklichen. Aber sie tun das nicht für sich, sondern für diejenigen, die sie am meisten lieben. Ohne, dass diese es mitbekommen, trainieren die Held*innen über Wochen und erlernen etwas, das ihnen bislang niemand zugetraut hätte. In einem emotionalen Finale überraschen sie dann ihre Liebsten und sorgen für Staunen, Rührung und große Freude.



In dieser Folge möchte Gitta (65) für ihren Mann unbedingt den Motorrad-Führerschein machen, doch sie stößt dabei auf viele Widerstände. Die eigene Angst, das schlechte Wetter und dann noch ein Fahrlehrer-Wechsel – hier ist Giovanni Zarrellas Unterstützung besonders gefragt.



Der "Heimlich Held" Benjamin (23) hat lange Zeit bereut, sein Versprechen gegenüber seiner Oma nicht gehalten zu haben, endlich das Klavierspielen zu lernen. Ihr zuliebe will er das nun endlich schaffen und Giovanni am Flügel zu einem Song begleiten. Nicht gerade leicht, wenn man noch gar nichts spielen kann und gleichzeitig als Winzer arbeitet.



Beide "Heimlichen Helden" können bei ihren großen Herausforderungen immer auf ihren Begleiter Giovanni Zarrella zählen. Mit großem Einfühlungsvermögen unterstützt er sie und motiviert, wenn es mal wieder besonders mühsam wird. Und außerdem sorgt er dafür, dass die Überraschungsaktionen zu wahrhaft unvergesslichen Erlebnissen werden.