Was sie anfasst, wird zu Gold

Helene Fischer wurde am 5. August 1984 in Krasnojarsk in Sibirien geboren. Seit 1988 lebt sie in Deutschland und wuchs in Rheinland-Pfalz auf. Auf Tuchfühlung mit der Bühne ging sie schon zu Schulzeiten in der Theater-AG ihrer Schule in Wörrstadt - und fand sogleich Gefallen am Rampenlicht. Ihre Künstler-Seele strebte nach Höherem und so setzte sie diesen Weg auf professionellen Pfaden fort, nachdem sie ihren Realschulabschluss gemacht hatte: Drei Jahre lang absolvierte sie eine Musical-Ausbildung in Frankfurt und ist dadurch staatlich anerkannte Musical-Darstellerin.