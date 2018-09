Show | kaputt und ... zugenäht! - "kaputt und ... zugenäht!" am 23. April 2017 (4/8)

Sie hat das alte Brautkleid ihrer Mutter mitgebracht, in dem sie nun selbst heiraten will. Dem Kleid sieht man die 80er Jahre deutlich an. Mit den Puffärmeln, den Rüschen und dem üppigen Kragen entspricht es so gar nicht dem Stil der jungen Braut. Ob daraus ein schlichtes Traumkleid gezaubert werden kann?