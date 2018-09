Show | kaputt und ... zugenäht! - "kaputt und ... zugenäht!" am 7. Mai 2017 (8/8)

Doch Feuchtigkeit und Witterung haben der alten Galionsfigur stark zugesetzt. Die Farbe ist an einigen Stellen abgeplatzt und an vielen Teilen fehlt die Goldfarbe ganz. Ob die alte Dame bei "kaputt und ... zugenäht!" eine Schönheitskur erhält, sehen Sie am Sonntag, 7. Mai, 14:05 Uhr im ZDF!