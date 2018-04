Show | kaputt und ... zugenäht! - "kaputt und ... zugenäht!" am 11. Februar 2018 (4/8)

An der Kette, die aus dem Haar von Patricias Uroma gefertigt wurde, haben die Jahre ihre Spuren hinterlassen. An der Kapsel ist die Öse abgebrochen und der Verschluss ist nicht mehr zu gebrauchen. Da ihr Herz an dem Erbstück hängt, hofft Patricia, dass die Kette repariert werden kann.