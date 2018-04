Show | kaputt und ... zugenäht! - "kaputt und ... zugenäht!" am 15. April 2018 (8/8)

Die Statue ist in einem bedenklichen Zustand. An beiden Armen fehlen ganze Teile, andere drohen abzufallen und teilweise fehlt die ganze Fassung. Farben sind unter der starken Schmutzschicht kaum noch zu erkennen. Ob der Barock-Engel gerettet werden kann, erfahren Sie am Sonntag, 15. April, 14 Uhr im ZDF!