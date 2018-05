Show | kaputt und ... zugenäht! - "kaputt und ... zugenäht!" am 2. April 2017 (4/8)

Das Gemälde ist in einem desolaten Zustand. Das Gewebe ist von einem stark verschmutzten Firnis überzogen und es klaffen zwei Löcher in der Leinwand. Venedig samt Segelbooten ist mittlerweile in der Dunkelheit versunken. Ob sich hier eine aufwändige Restaurierung überhaupt noch lohnt?