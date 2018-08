Show | kaputt und ... zugenäht! - "kaputt und ... zugenäht!" am 4. März 2018 (6/8)

Dieses Mal hat sie ein Kleid mitgebracht. Das Band am Saum ist zu eng und schränkt die Bewegung ein, die ausladenden Ärmel gefallen Doris schlichtweg nicht. Ob sie dieses Mal mehr Glück hat und mit ihrem Kleid in die Werkstatt darf, wird sich in der Expertise zeigen.