Endspurt für "Lafer!Lichter!Lecker!"

Seit zehn Jahren heißt es im ZDF "Lafer!Lichter!Lecker!": steirischer Sternekoch trifft rheinisches Küchenoriginal, Johann Lafer trifft Horst Lichter. Die beiden TV-Köche präsentieren ihre etwas andere Promi-Kochschule, in der zwei Prominente in das große Kocheinmaleins eingeweiht werden. Auf fünf weitere Folgen dürfen sich die Fans der Sendung 2017 noch freuen, bevor sich Horst und Johann anderen Aufgaben widmen. Die letzte Ausgabe der Kult-Kochshow sendet das ZDF am Samstag, 25. März.