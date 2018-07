Schulz & Böhmermann

Dieses Land ist wie seine größten Stars. Frauke Ludowig und Dieter Bohlen. Die haben sich die Deutschen auf den Körper tätowiert, die Körper stecken in orthopädischen Schuhen und Übergangs-Jacken. Outdoor-Jacken. Damit sitzen sie auf Sofas und essen das deutsche Nationalgericht: Zerschnittene Wurst aus Abfällen von einem Pappteller. Das Sofa mit dem Deutschen darauf steht in einem Reihenhaus in Unna. Da geht keiner weg. Denn die Deutschen hassen ihre Bahn. Und ihre Regierung. Und das Wetter, und die Bahnhöfe. Sie demonstrieren gegen Bahnhöfe und Windkrafträder. Man könnte diesen Windkrafträdern schöne Übergangs-Jacken anziehen. Dann sähen sie aus wie alle. Und wenn man ein Handtuch darüber legen würde, wären sie reserviert. Der deutsche Papst ist abgeschmiert. Und Grass ist tot. Und Walser. Und Der Kanzler hat kein Glied. Wir haben uns heute hier versammelt um gemeinsam zu rufen: Wir sind enttäuscht von Deutschland.