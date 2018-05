Alle Infos rund um die Sendung

Der neue sechsteilige Comedy-Talk mit Michael Kessler in ZDFneo besteht aus 30 Minuten Talktainment mit zwei Gästen, die nacheinander zu Michael Kessler ins Auto steigen. Kessler lenkt dabei nicht nur das Fahrzeug, er ist der Lenker des Talks. Er greift Themen auf und lässt sich und seine Beifahrer treiben. Ob Selfies auf der Straße oder spontaner Small Talk mit anderen Autofahrern an der Ampel – die Gespräche können von außen jederzeit beeinflusst werden. So entsteht eine Atmosphäre, durch die der Zuschauer weit mehr über Michael Kesslers Beifahrer erfährt als erwartet.