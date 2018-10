Sanddorn, das Vitamin C des Nordens

Bis zu zehnmal so viel Vitamin C wie in Zitronen stecken in diesen kleinen Sanddorn-Beeren und sind somit wahre Vitaminbomben. Den kompletten Vitamin C-Tagesbedarf eines Erwachsenen decken Sie mit drei Löffel Sanddornsaft ab. Sanddornsaft wird gern als Vorbeugung von Erkältungen getrunken. Die Wildbeeren besitzen auch entzündungshemmende und regenerierende Eigenschaften, somit hilft es auch gegen Fieber. Die Wunderbeere enthält außerdem viel Kalzium und Magnesium, was für Knochen und Gelenke gut ist. Zudem besitzt Sanddorn B-, E- und A-Vitamine.