Frühlingsgefühle auf Teneriffa

Ob mit Einrad, Surfbrett, Slackline oder Fußball, am Strand "Bahia del Duque" geht es auch sehr sportlich zu. Moderatorin Andrea Kiewel hat sich dafür eine illustre Gästeschar an Sportlern eingeladen, die mit Akrobatik, Kuriositäten und Rekorden zu überzeugen weiß. Zwei weitere Teneriffa-Ausgaben des "ZDF-Fernsehgarten on tour" werden am 22. und am 29. April 2018 um 11:50 Uhr ausgestrahlt.