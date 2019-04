Ostern auf Gran Canaria

Auch sportliche Themen und neue Trends stehen beim "ZDF-Fernsehgarten on tour" immer wieder hoch im Kurs: Beim "Aerial Yoga", also "Luft-Yoga", werden traditionelle Yoga-Posen, Pilates und Tanz mit einer Hängematte kombiniert. Weiterhin sorgen Artistik auf höchstem Niveau sowie eine originelle "Eierwette" für beste Unterhaltung am Ostersonntag.



Schauspieler Manuel Armando Cortez, der Mann an der Seite von Andrea Kiewel, porträtiert erneut in kurzen Einspielfilmen einige der Schönheiten der Insel Gran Canaria.



Die letzte Gran-Canaria-Ausgabe des "ZDF-Fernsehgarten on tour" wird am Sonntag, 28. April 2019, um 12.00 Uhr ausgestrahlt.