50+1: Bündnis von der Kurve bis zur Haupttribüne

Der Blick auf die Spruchbänder in den Fankurven der Bundesliga-Stadien in den vergangenen Wochen verrät, dass sich der Unmut der Fußballfans im Moment auf verschiedene Themen richtet, etwa gegen den Videobeweis und die Montagsspiele. Während sich diese Neuerungen unmittelbar auf die Fankultur in den Stadien auswirken, handelt es sich bei 50+1-Regelung zunächst einmal um einen nackten Paragrafen - dennoch entzündet sich gerade an ihm der Fanprotest am massivsten.