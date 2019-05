Dass er sich dabei als Angehöriger der privilegierten Oberschicht, der absoluten Elite, trotzdem ernsthafte Gedanken um die sozialen Gegensätze in seinem Land machte, und auch sehr viel tat und plante, um daran etwas zu verändern, war und ist dort bis heute eine absolute Ausnahme. "Die Reichen können nicht weiter wie auf einer Insel in einem Meer der Armut leben", kritisierte er einmal.



Sein Wunsch, den bedürftigen Kindern und Jugendlichen seiner Heimat zu helfen, wird heute weiterhin erfüllt. Die Stiftung, deren Grundlagen er noch selbst legte und die seinen Namen trägt, wird von seiner Schwester Viviane, einer Kinderpsychologin, geführt. Sie fördert und unterstützt inzwischen insgesamt über vier Millionen Kindern und Jugendlichen in den verschiedensten Projekten in 24 brasilianischen Bundesstaaten. Außerdem arbeitet die Stiftung aber auch im wissenschaftlichen Bereich, in der Ausbildung von Fachkräften, um von Anfang an bessere Grundlagen für die Benachteiligten der Gesellschaft zu schaffen.



Kritik gab es allerdings, als sich Viviane Senna letztes Jahr im brasilianischen Wahlkampf doch sehr stark in die Nähe des rechtsextremen Jair Bolsonaro begab – da würde Sennas Name für etwas missbraucht, das er selbst nie gut geheißen hätte, waren sich in Brasilien viele einig. An dieser typischen "Elite-Position" in der eigenen Familie war noch einmal zu erkennen, wie anders und außergewöhnlich Ayrton Senna gewesen sei.