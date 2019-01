„Es ist wirklich erstaunlich, wie schnell sie an die Weltspitze gekommen ist“, kommentierte Hönig. Gerade bei guten Bedingungen, so der 59-Jährige, sei die Umsteigerin aus dem Erzgebirge zu weiteren Husarenstreiche stets in der Lage. Aber man müsse wohl auch mit Rückschlägen rechnen. Und die kamen: Die dünnen Ergebnisse – und die schwierigen Wetterverhältnisse.



Auf der zweiten Weltcup-Station in Hochfilzen lief Herrmann in den Einzelrennen auf den Plätzen 28 und 25 ein. Doch es zeugte von ihrer Professionalität, dass sie den Einbruch am Schießstand nicht dem dichten Schneefall im Pillerseetal in die Schuhe schob. „Das lag nicht an den Bedingungen. Ich hab‘ zwischendurch versucht, mein Schießen noch mal neu aufzubauen – die Schüsse gingen aber trotzdem in die Prärie“, erklärte die 28-Jährige fast vergnügt.