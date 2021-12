Spannende Titelkämpfe in der Formel 1

Sport - 2012: Sebastian Vettel und Fernando Alonso (13/13)

In Brasilien wird die Titelentscheidung zur Nervenprobe. WM-Spitzenreiter Vettel fällt nach einem Crash in Runde eins ans Ende des Feldes zurück. Kontrahent Alonso ist zu diesem Zeitpunkt Weltmeister. Doch der Deutsche kämpft sich bei ständig wechselnden Wetterbedingungen in seinem beschädigten Red Bull wieder in die Punkteränge. Ein sechster Rang reicht ihm am Ende gegenüber dem zweitplatzierten Fernando Alonso, um seinen dritten WM-Titel in Serie zu feiern.