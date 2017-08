Es müllert wieder beim FC Bayern

Thomas Müller (Bayern München) Quelle: dpa

Arturo Vidal hielt die rechte Hand wie eine Maske vor sein Kriegergesicht. Robert Lewandowski zeigte sich in Denkerpose. Und mittendrin in diesem stilisierten Jubel stützte sich Thomas Müller auf sein rechtes Knie und deutete mit seinen Zeigefingern diagonal nach oben, wie man das oft vom Sprinter Usain Bolt gesehen hat. Um Müllers linken Oberarm war die Kapitänsbinde gewickelt.



Auf dem Foto, das aussah wie ein kleines Kunstwerk, entstanden nach dem Gewinn des Supercups bei Borussia Dortmund, inszenierten sich die Spieler des FC Bayern, wie sie sich am liebsten sehen. Und das Besondere war, dass Müller auf dem Foto als zentraler Bestandteil auftrat.