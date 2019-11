Das Prädikät "Menschenfreund" hat sich der 63-Jährige dieser Tage ebenfalls selbst erteilt. In einem Interview mit dem vereinseigenen Sender Schalke-TV gab sich Tönnies nicht nur in neuem Look mit modischem Bart, sondern auch geläutert. Es war der 1. August als der Fleischfabrikant aus dem westfälischen Rheda-Wiedenbrück beim Tag des Handwerks in Paderborn mit einer Bemerkung über im Dunkeln Kinder produzierende Afrikaner eine Welle der Empörung auslöste.