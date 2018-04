Schaffelhuber: "Druck war extrem"

Vor vier Jahren in Sotschi war Schaffelhuber noch alleinige Gold-Sammlerin, damals gelang ihr der ganz große Coup: Fünf Rennen, fünf Siege. Forster stand mit ihren zwei Silbermedaillen und der einen bronzenen ganz im Schatten der zweieinhalb Jahre älteren Kollegin. "In den letzten Jahren hat Anna-Lena dann sehr stark von Anna profitiert", sagt Alpin-Trainer Justus Wolf. "Sie hatte im Training die Referenz immer dabei." Schaffelhuber hat sich ihre ärgste Widersacherin quasi selbst herangezogen.



Beide Athletinnen sind im Alltag auf einen Rollstuhl angewiesen, Schaffelhuber ist von Geburt an querschnittsgelähmt, Forster hat von Geburt an kein rechtes und ein verkürztes linkes Bein. In ihren Skibobs rasen sie die Berge hinunter als wäre das ein Kinderspiel. In Pyeongchang sind sie nur im Riesenslalom leer ausgegangen. Der Hang sei relativ einfach gewesen, sagt Wolf. "Damit sind die beiden nicht so gut klar gekommen."