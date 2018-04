Savchenko: "Es war Magie"

Schon früh entdeckte Aljona Savchenko ihre Leidenschaft fürs Eislaufen. Im Alter von drei Jahren übte sie erstmals mit ihrem Vater auf einem zugefrorenen See in der kleinen, ukrainischen Gemeinde Obuchiw. Savchenko entwickelte sich zu einem großen Talent. Ihre Olympia-Karriere begann 2002. Als 18-Jährige reiste sie zu den Winterspielen nach Salt Lake City. Mit ihrem Partner Stanislaw Morosow trat sie für die Ukraine im Paarlauf an. Am Ende landeten die beiden auf Platz 15 – Savchenko wollte aber mehr.



Sie siedelte ein Jahr später nach Deutschland über, ins sächsische Chemnitz. Denn dort waren die Bedingungen nahezu perfekt: Ihr neuer Trainer hieß Ingo Steuer, der in seiner aktiven Zeit im Paarlauf Weltmeister wurde. Auch mit ihrem neuen Partner, Robin Szolkowy, harmonierte die Deutsch-Ukrainerin. Savchenko und der gebürtige Greifswalder gewannen 2004 auf Anhieb die deutsche Meisterschaft. Es folgten sehr erfolgreiche Jahre. Vier Mal wurde das Duo Europameister, fünf Mal sicherten sie sich den Weltmeistertitel.