Der Genießer will den Gruppensieg

Sicher darf sich Julian Brandt von Beginn an zeigen, und auch Niklas Stark will nach so vielen vergeblichen Anläufen endlich auf dem Platz die Nationalhymne hören. Hoffnungen kann sich womöglich auch ein weiterer Akteur mit Frankfurter Vergangenheit machen: Emre Can trug in Jugendzeiten das Eintracht-Trikot.