Deutsche Grand-Slam-Sieger im Doppel gab es seitdem dennoch, aber nicht in einem deutschen Duett: 1992 gewann Michael Stich an der Seite von John McEnroe (USA) in Wimbledon. Ebenfalls an der Church Road siegte 2010 Philipp Petzschner, er spielte zusammen mit dem Österreicher Jürgen Melzer. Beide waren ein Jahr später dann auch bei den US Open in Flushing Meadows erfolgreich.