Selbstbewusst ins Viertelfinale

Die erhebliche Leistungssteigerung dürfte als Nervennahrung für das Viertelfinale dienen. Ebenso die Erkenntnis, mal wieder mit einem der "Großen" mitgehalten zu haben. Deutschland schafft es an guten Tagen, sich auf das Niveau der "Großen" zu hieven. Nur 24 Stunden nach dem 1:8-Debakel gegen Kanada hatte das DEB-Team die USA lange Zeit am Rande einer Niederlage. Und auch gegen starke Finnen war der Sieg nicht unverdient. An einem schlechten Tag jedoch kann es auch mal ein böses Erwachen geben wie gegen Kanada.