DEB-Team wahrt Chance auf WM-Viertelfinale

Der 21-jährige Draisaitl, der nach dem Play-off-Aus mit den Edmonton Oilers erst gut neun Stunden zuvor aus Kanada eingeflogen war, bereitete das erste Tor vor. Der Kölner Ehrhoff (4.), der Mannheimer Matthias Plachta (19.) sowie die Münchner Yannic Seidenberg (23.) und Dominik Kahun (26.) erzielten die Treffer für die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB). Für den sieglosen Tabellenletzten Italien traf Michele Marchetti (5.). Hoffnungsträger Draisaitl war am Morgen in Frankfurt gelandet - nach neun Stunden Flug mit Jetlag, wie er zugab. "Keine Ausreden, ich bin gekommen, um dem Team zu helfen. Das werde ich probieren", sagte der Stürmer. Schon zuvor hatte er angekündigt, dass er in diesem Fall zur WM in seiner Heimatstadt kommen werde. "Ich bin in Köln groß geworden", sagte er, "auch für mich ist das etwas ganz, ganz Besonderes."