Eishockey-WM: Kanada ist der Favorit

Das deutsche Eishockey-Team bei den Olympischen Spielen. Quelle: reuters

Trotzdem wird in Dänemark schon ab Freitag großes Eishockey geboten. Immerhin sind in Kopenhagen (12.500 Zuschauer) und Herning (11.000 Zuschauer) bereits zu Turnierbeginn mehr Superstars dabei als noch bei den Olympischen Spielen im Februar, als Deutschland sensationell die Silbermedaille holte. Da war nämlich kein einziger NHL-Spieler am Start, die Liga spielte weiter. Der koreanische Markt war für die Amerikaner nicht interessant genug.



Nun dürfen immerhin die Akteure kommen, die mit ihren Teams in der Meisterschaft bereits ausgeschieden sind. Und das sind große Namen: Das Jahrhunderttalent Connor McDavid kommt von den Edmonton Oilers, genau wie der deutsche Superstar Leon Draisaitl. Torjäger Patrick Kane von den Chicago Blackhawks führt Team USA an.