Frankreich krönt sich zum virtuellen Fußball-Weltmeister

Und auch für das vom DFB ins Turnier geschichte Spielerduo lief das Turnier alles andere als geplant: Als Mitfavorit auf den Titel ins Turnier gestartet, scheiterten die für in der virtuellen Bundesliga für den SV Werder Bremen spielenden Michael "MegaBit” Bittner und Mohammed "MoAuba” Harkous bereits am Samstag in der Gruppenphase.