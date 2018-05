Martin Schmidt verlässt Wolfsburg

Doch spielerisch brachte er den nach wie vor teuren Kader kaum nach vorne. Zuletzt hatte der Club wettbewerbsübergreifend drei Partien in Serie verloren. Insgesamt hatte Schmidt mit den Niedersachsen in seiner fünfmonatigen Amtszeit nur fünf Pflichtspielsiege geschafft. Auch nach schwachen Auftritten stellte sich Schmidt stets vor seine Mannschaft und wich erst nach der Niederlage vor gut einer Woche in Bremen von dieser Linie ab. Da war es aber bereits zu spät. Inklusive der Niederlage gegen die Bayern gab es für den VfL in den zurückliegenden neun Spielen einen einzigen Sieg - das schmeichelhafte und glückliche 1:0 in Hannover.