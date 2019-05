In Ankara stiegen Jake und Kevin in den Zug nach Kars an der türkisch-armenischen Grenze. Von Kars ging es per Taxi ins georgische Tiflis, und von Tiflis wiederum per Zug nach Baku. Die Kosten konnten Vater und Sohn auf diese Weise halbieren. Die Reisezeit hingegen: Acht Tage. Immerhin: „Wir wollten das Abenteuer“, so Jake gegenüber der englischen Daily Mail.