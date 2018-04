Trotz Auftaktsieg: Ferrari hat noch viel Luft nach oben

Offiziell stand ja Ferrari bis jetzt in allen Diskussionen um die Zukunft der Formel 1 und damit auch der Motoren immer eisern an der Seite von Mercedes. Dort will man verständlicherweise am Motorenreglement so wenig wie möglich ändern. Wobei es Ferrari in den ganzen Zukunftsfragen bisher eigentlich weniger um das Antriebsreglement als um den Erhalt der eigenen finanziellen Privilegien ging. Red Bull-Motorsportkoordinator Dr. Helmut Marko sieht ein Ende dieser Allianz: "Jetzt wacht auch Ferrari auf. Sie beginnen zu kapieren, dass sie Mercedes mit diesen Motoren nie einholen werden."