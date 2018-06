Vettel und Teamchef Arrivabene (r.) Quelle: dpa

Schließlich war es Räikkönen, der von hinten kommend als einziger die Übersicht hatte, aber nicht zurücksteckte und so letztlich seinen um den Titel fahrenden Teamkollegen in Schwierigkeiten brachte. Es folgten massive technische Probleme am Vettel-Ferrari im Qualifying in Malaysia und im Rennen in Japan - insgesamt kostete das alles den Deutschen über 50 WM-Punkte.