Er bedauerte, dass die geplanten Feierlichkeiten in Athen nicht stattfinden konnten. Die Olympia-Stadt Tokio werde für die Spiele fertig sein. «Am 24. Juli wird das Feuer in Tokio entfacht», versicherte Mori. Derweil bezeichnete der japanische Finanzminister und ehemalige Premierminister Taro Aso in einem parlamentarischen Ausschuss die Tokio-Spiele als «verflucht. Dies ist kein Satz, den die Presse gerne hören würde, aber er ist wahr», sagte Aso, der bei den Spielen 1976 in Montreal Mitglied der japanischen Schießmannschaft war. Aso hofft auf eine Situation, «in der jeder zumindest sicher und glücklich nach Japan kommen kann. Aber die Frage ist, wie wir das machen.» Das könne Japan nicht allein erreichen.