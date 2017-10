Das Ferrari-Desaster - zu viel Druck von ganz oben?

Wer die Ferrari-Mannschaft zuletzt in einigen kritischen Situationen beobachtete konnte schon da Unterschiede bemerken, wie gewisse Dinge in ähnlicher Lage bei Mercedes ablaufen: Dort würde sich ein Teamchef Toto Wolff zum Beispiel nie während eines unter extremem Zeitdruck nötigen Motorwechsels in der Box mitten zwischen die Mechaniker stellen, dazwischen reden und sichtbar im Weg stehen – so gesehen von Arrivabene in Malaysia.